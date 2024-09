Cinco mulheres afirmam terem sido abusadas sexualmente pelo antigo dono da Harrods, Mohamed Al Fayed, quando trabalhavam na luxuosa loja da empresa em Londres.

De acordo com a BBC News, que entrou em contacto com mais de 20 ex-funcionárias, o empresário egípcio que morreu no ano passado, aos 94 anos, agrediu ainda sexualmente outras mulheres.

Segundo o documentário e podcast "Al-Fayed: Predator at Harrods", durante a gestão de Fayed, a Harrods não só não interveio como ajudou a encobrir os alegados abusos.

Os atuais donos da Harrods confessam estar "completamente chocados" com as alegações, pedindo desculpa às antigas funcionárias, que foram alvo dos abusos.

“A Harrods de hoje é uma organização muito diferente daquela de propriedade e controlada por Al Fayed, entre 1985 e 2010", diz, referindo que "a atual administração procura colocar o bem-estar dos funcionários no centro de tudo”.

Linhas de apoio violência sexual Em Portugal existem algumas organizações para apoiar sobreviventes de violência sexual. APAV Linha de apoio à vítima: 116 006

Associação de Mulheres Contra a Violência Linha de emergência: 21 380 21 65

O Footsteps to Inspire está também aberto às suas histórias. Se foi vítima de violência sexual, pode entrar em contacto com Claire McFarlane através da página do projeto (em inglês). Linhas de emergência Para vítimas de violência doméstica, a Segurança Social disponibiliza a linha de emergência gratuita 144. Para situações em que precisa de apoio urgente, ligue 112.

Os abusos