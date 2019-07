Posteriormente, assumiu o cargo de governador civil do Porto em 1988, função que exerceu durante dois anos.

Antes, entre 1985 a 1987, foi eleito deputado da Assembleia da República.

Militante do PSD desde a constituição do partido foi presidente da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira em 1993, cargo que assumiu durante três anos, e presidente da Assembleia Geral dos Municípios do Vale de Sousa.

Entre outras funções, Fernando de Vasconcelos assumiu as direções dos centros de saúde de Paços de Ferreira e de Freamunde.

Em 2017, por ocasião do 182.º aniversário do Concelho de Paços de Ferreira, o ex-autarca foi distinguido com a medalha municipal de honra, grau ouro.