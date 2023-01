O antigo ministro Pedro Nuno Santos, que se demitiu do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, devido ao caso da TAP que envolveu uma indemnização à então secretária de Estado Alexandra Reis, também está de saída do Secretariado Nacional do PS, de acordo com a SIC Notícias.

Segundo revela a estação, esta saída deve-se a um pedido de Pedro Nuno Santos, que pediu também suspensão temporária do mandato de deputado.

Com esta saída, Pedro Nuno Santos, que pertencia ao Secretariado desde que António Costa chegou ao poder, fica de fora de todas as decisões política do Partido, ele que era considerado um possível sucessor do primeiro-ministro como líder máximo do PS.

A demissão de Pedro Nuno Santos foi a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima a atingir um membro do executivo socialista de maioria absoluta.