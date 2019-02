António Ferreira Gomes, que foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, deu conta de “indícios” já em 2010 de que as centrais a funcionar em regime de CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual) estavam a receber uma sobrecompensação devido a uma “falha no mecanismo de revisibilidade [a parcela de acerto de contas nas receitas já recebidas pela EDP]”.

António Ferreira Gomes detalhou que estes indícios foram mais evidentes no ano seguinte, quando uma parte da produção das centrais da Bemposta e do Picoito, da EDP, começou a ser realizada de acordo com as regras de mercado.

“O padrão de utilização permitiu ver que eram muito menos usados os grupos de produção que estavam em CMEC do que os que estavam em mercado e isso não podia ser explicado por qualquer razão da natureza, como a falta de água”, explicou.

Em causa estão os preços na banda secundária, ou telerregulação, que visa o equilíbrio constante da rede elétrica nacional e apenas pode ser assegurado pelas centrais produtoras equipadas para o efeito.

O responsável, que agora é quadro da OCDE, remeteu ao Governo, em novembro de 2013, uma recomendação relativamente ao regime dos CMEC para avaliar “o risco de sobrecompensação” e equacionar a aplicação de medidas para proteger os consumidores. O objetivo das alterações foi introduzir o critério de eficiências para as centrais em causa.

Estes esforços acabaram por levar o então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, em 2014, a emitir um despacho que estabelecia uma nova regra para estas receitas de banda secundária. António Ferreira Gomes salientou que, depois disso, os custos para o consumidor desceram 34% nesse ano, face a 2013.