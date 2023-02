Em declarações esta tarde à imprensa, o Ministro da Educação, João Costa, adiantou que para concluir o ensino secundário os alunos terão de fazer três exames — o de Português, que será obrigatório, e os outros dois, que serão de disciplinas à escolha. Antes da pandemia, eram obrigatórios quatro exames para a conclusão do secundário.

O objetivo é "permitir maior flexibilidade nos percursos que os alunos constroem".

Os exames passarão a ter um peso de 25% na nota final das disciplinas (antes era 30%) e será introduzida "uma ponderação relativa das disciplinas na classificação final". Assim, uma "disciplina trienal pondera três vezes, uma bienal pondera duas vezes e uma anual pondera uma vez [na média final de secundário], introduzindo uma maior justiça do peso do trabalho realizado pelos alunos ao longo dos três anos" de ensino secundário, disse.

Este ano nada muda, diz o ministro, "mantendo-se as condições que têm vindo a ser aplicadas nos dois anos da pandemia. Para o ano letivo, os alunos que este ano entraram no 10.º ano já terão um modelo de conclusão do secundário com as provas finais a ter este efeito". A ponderação relativa das disciplinas entrará em vigor para os alunos que no próximo ano letivo comecem o 10.º ano. A ideia, diz o ministro da Educação é "não alterar as regras a meio do jogo".

Questionados pelos jornalistas, João Costa e Elvira Fortunato recusaram qualquer divergência entre ministérios no que diz respeito à manutenção ou fim dos exames nacionais do ensino secundário, tendo o ministro da Educação justificado a opção pela continuidade com a necessidade de assegurar mecanismos que permitam aferir a “fiabilidade e equidade do sistema”, e com a “necessidade de continuar a aprofundar a complementaridade entre avaliação interna e avaliação externa no sentido de uma valorização do ensino secundário como um fim em si mesmo e não apenas como porta de acesos ao ensino superior”.

Já Elvira Fortunato sublinhou o trabalho “em articulação” entre os dois ministérios e deixou a garantia de que o Governo não quer “criar qualquer problema no acesso ao ensino superior”.

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o Ministro da Educação, João Costa, convocaram esta tarde uma conferência de imprensa sobre o acesso ao ensino superior e a conclusão do ensino secundário, na qual participaram também o Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, e o Secretário de Estado da Educação, António Leite.