No entanto, destacou ser preocupante a existência destes problemas porque os bombeiros estão “mais expostos a situações de grande exigência física”, como combater um incêndio durante horas ou dias, podendo ser “um fator de complicação para a própria saúde”.

A avaliação indicou também que, dos participantes com pré-obesidade, 48% tinha valores de colesterol elevados e, nos grupos etários com idades iguais ou superiores a 43 anos, 39% apresentava pressão arterial sistólica superior ao normal.

Um diagnóstico à saúde de cerca de 7.500 bombeiros voluntários, feito pela ANPC em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses em 2013 e 2014, concluiu que 60% estavam acima do peso considerado normal, 37% em situação de pré-obesidade e 23% em situação de obesidade.

O “Manual de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis nos Bombeiros”, feito em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), constitui um instrumento e uma ferramenta para os corpos de bombeiros voluntários, ficando a sua implementação a cargo de cada corporação.

No manual, a ANPC indica aquilo que pode ser feito na atividade diário dos corpos de bombeiros e qual a alimentação e hidratação mais adequada antes, durante e após uma operação de combate a um incêndio.

Como exemplo, referiu que os bombeiros antes de ir para uma operação, seja incêndio florestal ou urbano, devem já estar hidratados, o que diminuiu a probabilidade de vir a ter problemas de desidratação.

Rui Ângelo referiu que o manual tem, “desde medidas específicas que podem ser feitas, até ao incentivo à criação de um programa estruturado com várias atividades ao longo do ano”.´

“Podem ser coisas pontuais ou um programa com a duração de um ano”, disse, frisando que o desenvolvimento do que está descrito no manual “depende da sensibilidade, interesse e motivação de cada corpo de bombeiros”.

Segundo o mesmo responsável, este programa foi feito à medida de cada corpo de bombeiros, uma vez que o manual tem vários vetores de intervenção consoante as necessidades de cada corporação, que podem ser distintas, seja de atividade física, nutrição ou tabagismo.

“O princípio de base é o corpo de bombeiros poder fazer um diagnóstico do que é mais relevante para a sua realidade e depois ter um programa específico para essa corporação”, referiu, dando conta que um corpo de bombeiros do interior é diferente de um de uma área urbana.

A ANPC já difundiu o manual em formato digital pelos corpos de bombeiros através dos comandantes distritais, sendo depois também distribuídas versões em papel.

A Proteção Civil conta também realizar algumas iniciativas com os corpos de bombeiros, além da divisão de saúde da ANPC e a DGS prestarem todo o apoio para realização do programa em cada corporação.

Em Portugal, existem 468 corporações de bombeiros, que têm no ativo, segundo dados da ANPC de dezembro de 2016, 22.796 bombeiros voluntários e 6.226 profissionais.