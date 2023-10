Num comunicado, o Exército indicou que, depois de receber informações dos serviços secretos militares e dos serviços secretos internos israelitas (Shin Bet), foi concebido um plano para atacar e eliminar Barud, que foi executado pela Força Aérea.

Segundo o Exército, Barud, juntamente com outro dos comandantes do Hamas, Yahya Sinwar (que Israel considera o seu principal alvo, mas não conseguiu ainda localizar), planearam o ataque ao sul do território israelita do passado dia 7 de outubro, que fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

“Barud planeou os bárbaros ataques de 7 de outubro juntamente com Yahya Sinwar e tinha anteriormente sido comandante do batalhão do Hamas em Khan Yunis e foi responsável pelo planeamento de numerosos ataques terroristas contra civis israelitas”, indicou o Exército.

“Depois disto, Barud ocupou vários cargos nos serviços secretos militares do Hamas e foi responsável pela segurança da informação e era, até agora, responsável pelas relações do Hamas com os serviços secretos”, refere o comunicado militar israelita.

Por outro lado, “aviões de combate das Forças de Defesa de Israel (FDI) mataram o comandante do batalhão de ‘rockets’ da zona norte de Khan Yunis, Hassan al-Abdullah”, disse um porta-voz do Exército israelita.

“Os aviões de combate das FDI continuam a atacar a infraestrutura terrorista do Hamas na Faixa de Gaza, incluindo os centros de comando militar e os postos de lançamento de ‘rockets'”, acrescentou o porta-voz.

Khan Yunis é uma localidade no sul da Faixa de Gaza onde se situam vários campos de refugiados palestinianos e, nas últimas horas, as forças navais israelitas atacaram um posto de lançamento de mísseis terra-ar do Hamas nessa zona.

Por sua vez, “aviões de combate israelitas atacaram mais de 250 alvos” do Hamas nas últimas 24 horas, o que incluiu “centros de comando operacional, túneis e lançadores de ‘rockets’ instalados no meio de zonas civis”, de onde o Exército alegou que as milícias tinham disparado.

Desde que começou a guerra, as forças israelitas mataram 12 altos responsáveis do Hamas.