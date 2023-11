“Os nossos soldados completaram o cerco à cidade de Gaza, o centro da organização terrorista Hamas”, declarou em conferência de imprensa o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari.

“O conceito de um cessar-fogo não está em cima da mesa”, acrescentou o responsável militar, sobre a guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, desencadeada a 07 de outubro por um ataque de dimensões sem precedentes do Hamas a território israelita.

Esse ataque fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns e originou uma retaliação em força do Exército israelita, com bombardeamentos diários ao norte daquele enclave palestiniano pobre controlado pelo Hamas – classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel – que já fizeram 9.061 mortos, incluindo 3.760 crianças, segundo as autoridades locais, controladas pelo Hamas.