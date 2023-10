“Na sequência de um primeiro relato de sirenes que soaram nas comunidades de Avnei Eitan e Alma, a artilharia [israelita] está atualmente a atacar a origem dos disparos na Síria”, declarou o Exército em comunicado.

Segundo fontes de ambos os lados da fronteira entre a Síria e Israel, grupos armados presentes na província meridional síria de Deraa lançaram hoje pelo menos um ‘rocket’ para o território de Israel, que respondeu com artilharia e morteiros, no segundo incidente deste tipo ocorrido nos últimos três dias.

Ataque atinge aeroporto sírio de Aleppo

O ataque aéreo atingiu o aeroporto da cidade síria de Aleppo, no norte do país, conforme relatado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), dias após um ataque semelhante contra os aeroportos de Aleppo e Damasco.

"Um ataque aéreo israelita vindo do mar atingiu o aeroporto de Aleppo", declarou Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização não governamental baseada no Reino Unido, à AFP.

(notícia atualizada 22:53)

*com AFP