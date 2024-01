O Exército israelita reivindicou hoje a destruição do principal quartel-general militar do Hamas em Khan Yunis, reduto do grupo islamita no sul da Faixa de Gaza, onde os combates decorrem desde o início de dezembro.

“Os soldados da Brigada Givati realizaram um ataque seletivo aos quartéis pertencentes ao Batalhão Sul da Brigada Hamas Khan Yunis e aos escritórios do comandante do batalhão e de outros altos funcionários”, anunciou um comunicado militar. O comunicado refere que os soldados localizaram nesse local numerosas armas e documentos de informação militar, incluindo dezenas de granadas de mão, AK-47, munições, equipamentos de escavação, lançadores, mísseis RPG, explosivos e documentos de gestão de combate. “O complexo do batalhão incluía uma área de treino para guerra aberta e urbana, juntamente com escritórios operacionais usados por terroristas do Hamas da Brigada Khan Yunis”, acrescentou o comunicado. O Exército israelita expandiu a sua ofensiva em direção ao sul da Faixa de Gaza em 01 de dezembro, após terminar a única trégua conseguida até ao momento, tendo alcançado de seguida os arredores da cidade de Khan Yunis, a norte. A Brigada Givati do Exército de Combate Khan Yunis conseguiu chegar à parte mais a sul da cidade, onde os soldados eliminaram “dezenas de terroristas em combate corpo a corpo, com a ajuda de tanques e apoio aéreo”, segundo o comunicado. Mais de 190 soldados israelitas morreram em combate na Faixa de Gaza desde que se iniciou a ofensiva terrestre no final de outubro dentro do enclave, onde mais de 24.400 habitantes de Gaza já morreram e mais de 61.000 ficaram feridos. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram