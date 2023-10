De acordo os serviços de informação israelitas, aviões de guerra abateram o líder da Comités de Resistência Popular, Rafat Harb Hussein Abu Hilal, em Rafah, uma cidade no sul da Faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito, afirmou Daniel Hagari, porta-voz do exército israelita, na rede social X (antigo Twitter).

Os Comités de Resistência Popular são a terceira maior milícia na Faixa de Gaza, depois do Hamas e da ‘Jihad’ Islâmica Palestiniana.

“As Forças de Defesa de Israel continuam hoje a atacar a Faixa de Gaza”, visando “centenas de estruturas terroristas do Hamas, incluindo dezenas em Shujaiya”, um bairro da cidade de Gaza, disse um outro porta-voz do Exército israelita.

Entre as estruturas que foram atacadas estavam locais de lançamento de mísseis antitanque, túneis, infraestruturas de informação e centros de comando adicionais, bem como dezenas de lançadores de morteiros.

“Durante os combates, numerosos agentes terroristas do Hamas pertencentes às forças ‘Nukbha’ [força de elite], que lideraram a invasão bárbara” das comunidades israelitas, foram atacados, acrescentou o porta-voz, assegurando que mais de 10 milicianos foram mortos num “ataque aéreo de precisão”.

O exército israelita diz também ter matado hoje Jamila Abdullah Taha al-Shanti, membro do Conselho Legislativo Palestiniano – o Parlamento Palestiniano – e fundadora do braço feminino do Hamas, num bombardeamento na Faixa de Gaza.

“O Conselho Legislativo lamenta a morte da deputada Jamila al-Shanti, morta hoje de madrugada durante os bombardeamentos na Faixa de Gaza”, lê-se num comunicado partilhado pelo jornal palestiniano ‘Filastin’, ligado ao grupo armado, através da rede social Telegram.

A parlamentar, de 68 anos, é viúva de Abdelaziz al-Rantisi, que foi cofundador do grupo islâmico palestiniano com o xeque Ahmed Yassin e morto em abril de 2004 num ataque aéreo realizado pelo exército israelita em Gaza.