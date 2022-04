“Ao longo da noite, a Força Aeroespacial russa e as unidades de mísseis destruíram 67 alvos militares ucranianos”, indicou um porta-voz militar, Igor Konashénkov, citado pela agência EFE.

Em causa estão 54 espaços de concentração de equipamentos de guerra do exército ucraniano, nove peças de artilharia e morteiros, dois postos de controlo e dois depósitos de mísseis e munições.

No leste do país, as unidades das milícias pró-russas de Donetsk controlaram, parcialmente, a cidade de Novobájtumovka e lutaram contra uma brigada do exército ucraniano.

Segundo o Ministério da Defesa, estas milícias provocaram 40 mortes entre as tropas ucranianas e destruíram vários equipamentos.

O exército também destruiu dois aeródromos militares nas cidades de Poltava e Dnepropetrovsk.

O porta-voz da defesa revelou ainda que foram abatidos dois helicópteros ucranianos Mi-24, um na região de Sumy e outro na cidade portuária de Mariupol.

Somam-se ainda 24 ‘drones’ ucranianos abatidos.

No total, desde o início do conflito, já foram destruídos, 124 aviões ucranianos, 84 helicópteros e 381 drones.