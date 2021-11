O passageiro da viatura, um homem, pediu para ser levado ao hospital feminino de Liverpool, que ficava a cerca de 10 minutos de distância. Já no local, o táxi explodiu, mas o taxista conseguiu escapar, embora com ferimentos.

No decorrer da investigação, três homens, com 29, 26 e 21 anos, foram detidos no domingo por suspeita de serem os responsáveis pelo incidente. Já no dia de hoje, um quarto homem, de 20 anos, foi também detido pelas autoridades.

De acordo o The Guardian, a polícia está agora a considerar o sucedido como um incidente terrorista. A polícia informou ainda que se suspeita que os homens detidos tenham relação com o que estava no táxi e que a explosão está a ser tratada "como a ignição de um dispositivo explosivo".

Segundo o porta-voz da Polícia de Merseyside, a explosão ocorreu no domingo pouco depois das 11:00, na entrada do Liverpool Women’s Hospital, na cidade inglesa.