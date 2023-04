Vladlen Tatarsky, cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin, é um conhecido blogger militar pró-russo, defensor da invasão da Ucrânia.

O blogger, com mais de 500 mil seguidores no Telegram, foi vítima de uma explosão num café em São Petersburgo, confirmou o ministro do Interior russo, segundo a BBC.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a explosão e várias pessoas ferinas na rua.

Ainda não é claro quem foi responsável pela explosão. Todavia, segundo fontes do ministério do Interior citadas pela agência RIA, esta foi provocada por uma bomba escondida dentro de uma estátua oferecida como presente a Tatarsky no café. Uma fonte dos serviços de segurança disse à agência russa TASS que a explosão foi equivalente à detonação de 200 gramas de dinamite.

Ainda segundo a imprensa local, o estabelecimento onde decorreu a explosão pertence a Yevgeny Prigozhin, um dos fundadores do grupo Wagner.

Vladlen Tatarsky ganhou notoriedade no ano passado depois de publicar um vídeo no interior do Kremlin onde disse que "Vamos derrotar todos, vamos matar todos, vamos roubar todos se necessário. Assim como gostamos."