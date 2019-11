Para impedir o companheiro de equipa de festejar já no domingo o sexto título, Bottas tem de ganhar e Hamilton ficar abaixo do oitavo lugar.

"Procurei melhorar na última tentativa mas a pista perdeu aderência e, no final do primeiro setor, estava já a perder algumas décimas", explicou Bottas, que se congratulou com o facto de "ninguém ter melhorado o seu tempo na segunda tentativa".

Esta foi a 11.ª ‘pole position' da carreira do finlandês, segundo do campeonato a 74 pontos do líder, Lewis Hamilton, que precisa apenas de quatro pontos para se sagrar campeão quando faltam três provas para o final do campeonato.