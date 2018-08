Uma empresa israelita assegura ter vendido nos últimos meses centenas de mochilas à prova de balas nos Estados Unidos, após o massacre ocorrido em fevereiro, numa escola em Parkland, na Flórida.

"Projetamos uma mochila à prova de bala sob demanda dos nossos distribuidores nos Estados Unidos, após a enorme comoção causada pelo massacre de fevereiro na Flórida", explicou à agência France-Press Snir Koren, presidente da Masada Armour.

O massacre que levou à morte de 17 pessoas na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, na Flórida. O atirador, Nikolas Cruz, de 19 anos, comprou legalmente uma arma, apesar do seu histórico de comportamentos problemáticos e violentos. Os procuradores norte-americanos pedem pena de morte para o jovem agressor, num julgamento que pode começar no final do ano que vem.

O modelo da mochila da Masada Armour cobre as costas e também o peito com um colete, e foi certificada pelo Exército e pela Polícia israelita, explicou o fabricante de Julis (norte de Israel).

"Em dois meses vendemos centenas de mochilas e estamos preparados para aumentar o ritmo de produção para chegar a 500 unidades por mês", explicou Snir Koren.

O modelo básico, que pesa 2,9 kg, protege o utilizador contra munições de armas de 9 mm e custa 500 dólares (aproximadamente 429 dólares). Uma versão melhorada, mais pesada, consegue parar munições de armas como a M-16 ou as Kalashnikov, mas o seu preço sobe para mais de 700 dólares (aproximadamente 600 euros).

Snir Koren explica que a sua empresa está trabalhar num modelo mais leve e menor para crianças.