“A verificação dos factos é a essência do jornalismo”, resume o também subdiretor adjunto para a Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em entrevista à Lusa. Por isso, considera, “não é preciso haver equipas especiais de ‘fact-checking’, os próprios jornalistas têm obrigação de fazer ‘fact-checking’”.

Aos alunos, António Granado alerta: “O nosso nome profissional está acima do nome da nossa empresa ou da empresa para a qual trabalhamos.” E fala-lhes da cláusula de consciência, prevista na lei.

“Não tens a certeza? Não se publica. Não te escondes atrás de fontes próximas de fontes próximas”, frisa, recordando que isso “está constantemente a acontecer” e dando como exemplo as “centenas” de transferências de jogadores anunciadas, todos os anos, entre junho e setembro, para os clubes de futebol portugueses.

Segundo o estudo de um aluno de mestrado da faculdade, “apenas um terço dessas transferências se confirmam”. Portanto, são publicados “dois terços de notícias falsas, de desinformação”, contabiliza.

Face a isto, “os jornalistas têm é de se preocupar consigo próprios”, aconselha António Granado, que trabalhou como jornalista no Público e na RTP. “De cada vez que os jornais publicam uma notícia falsa estão a pregar um prego no caixão do jornalismo e isto acontece praticamente todos os dias. Os jornalistas gostam muito de atirar a culpa para cima dos outros”, critica.