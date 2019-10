“Esta é uma matéria do sistema jurisdicional e as leis, as regras e os regulamentos devem ser adaptados para punir quem propaga desinformação, da mesma forma que alguém que comete um crime é punido”, afirmou à agência Lusa o coordenador do Observatório Social de Análise Mediática contra a Desinformação (SOMA, sigla em inglês), Nikos Sarris.

Numa altura em que as notícias falsas estão “em todo o lado e em todos os níveis da sociedade”, o especialista vincou que, “em casos que ficar provado que um certo ator atuou, de forma maliciosa, e espalhou ‘fake news’ [as chamadas notícias falsas], deve ser punido”.

Questionado sobre quais as punições que poderiam ser criadas, Nikos Sarris notou que isso “dependeria do tipo de desinformação em causa e do que tipo de ação”.

“Eu acredito que deve haver um enquadramento regulatório, mas temos de ser muito cuidadosos para não pôr em causa a liberdade de expressão e acabar por ter uma espécie de ‘Ministério da Verdade’”, ressalvou.

Assim, para Nikos Sarris, este tipo de medidas “podem ser boas”, mas para isso deve ser assegurado que estas sanções “não atentam contra a liberdade de expressão e de pensamento”.