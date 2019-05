A mesma fonte indicou à agência Lusa que o piloto, de 26 anos e de nacionalidade francesa, efetuou a aterragem de emergência “cumprindo com os procedimentos”.

Segundo a fonte do GPIAAF, o piloto, único ocupante da aeronave, frequenta a academia L3 Commercial Training Solutions (L3 CTS), com sede no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à Lusa que o piloto sofreu ferimentos ligeiros, mas não necessitou de ser encaminhado para nenhuma unidade hospitalar.

“Tinha apenas ferimentos ligeiros, mas por precaução foi também chamada ao local a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz”, acrescentou.