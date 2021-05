De acordo com o Jornal de Notícias (JN), os falsos fiscais vestiam coletes refletores semelhantes aos utilizados pelos funcionários dos Censos 2021 e entraram na casa de um casal de idosos de 86 anos, na Rua do Bonjardim, no centro do Porto, na tarde de quarta-feira.

"O meu pai está acamado e foi a minha mãe quem abriu a porta. Apresentaram-se como sendo dos Censos e a minha mãe acreditou", disse ao JN o filho das vítimas.

"Enquanto ele foi levando a minha mãe para a cozinha, quase empurrando-a contra a parede, a mulher subiu ao primeiro andar. Ele esteve a entretê-la enquanto ela roubava", contou.

A mulher procurou ouro no quarto, tendo conseguido levar algumas peças. Contudo, a idosa apercebeu-se do sucedido e gritou por socorro, o que fez os falsos fiscais fugirem da habitação. Quando a PSP chegou já o casal tinha desaparecido, tendo sigo agora aberta uma investigação ao sucedido.