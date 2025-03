No dia 14 de março, Misty Drope, o marido, Bruce, e a filha Keely prepararam-se para o pior: previa-se que fortes tempestades, com possibilidade de formação de tornados, chegassem a Paragould, no estado do Arkansas, no sul dos EUA.

Mas o sucedido trazia a sensação de déjà vu. De acordo com a CNN internacional, a família viu a casa destruída no ano passado, devido a um tornado no fim de semana do Memorial Day, em maio.

Sem cave, a família abrigou-se numa casa de banho sem janelas. Depois de ouvirem os alertas nas notícias, começaram a chegar os avisos de tornado nos telemóveis. Na rua, as sirenes tocavam.

"Qual é a hipótese de algo assim acontecer de novo?", questionou Misty Drope. Feitas as contas, estavam em casa apenas há seis meses, após as obras necessárias devido ao tornado da primavera.

Contudo, Drope tem ainda um terceiro tornado na história, mas numa outra localização. Em 2006, quando morava na zona de Marmaduke, o telhado da casa onde vivia também foi afetado durante uma tempestade.

Apesar dos danos materiais nestes episódios, a família não sofreu quaisquer ferimentos. "No final do dia, sabemos pela tragédia que a vida é curta. Um tornado não é divertido, é mau, mas somos uma família de fé e Deus estava absolutamente a cuidar de nós".