Segundo o jornal, a família da jovem cabo-verdiana tem condições financeiras para tomar conta do bebé.

A jovem de 22 anos veio de Cabo Verde para Portugal há dois anos para estudar. Viveu com a mãe, que regressou depois para o seu país, depois com a irmã, com quem se desentendeu e acabou por ir viver para a rua.

Os familiares da mãe da criança têm estado em contacto com as entidades consulares em Portugal e com instituições governamentais cabo-verdianas.

Apesar da vontade da família biológica, nada garante que a guarda lhes seja entregue. A decisão caberá ao tribunal após uma avaliação de vários fatores, entre os quais as condições psicológicas, habitacionais e de segurança infantil.

Adianta ainda o semanário que até à decisão final, a criança deverá ser entregue a uma família de acolhimento, tendo três já manifestado a sua disponibilidade.

A mãe do bebé abandonado teve a criança pelas 2h00 de dia 5 de novembro e ele só foi encontrado às 17h00 desse dia.

Esta sabia dos rumores sobre um bebé abandonado, chegou mesmo a participar das buscas, mas remeteu-se ao silêncio.

O pedido de libertação imediata desta jovem sem-abrigo de 22 anos foi recusado pelo Supremo Tribunal de Justiça e nos documentos do tribunal é revelado em detalhe o relato sobre o que aconteceu naquele dia.