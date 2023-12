Segundo a mesma fonte, a mulher de Gadi também se encontra entre os reféns, depois de terem sido ambos sequestrados no ataque do grupo islamita palestiniano Hamas a 07 de outubro no ‘kibutz’ Nir Oz, no sul de Israel.

No último contacto com amigos, a mulher relatou que o seu marido, músico e que tocou na orquestra do Exército israelita, tinha ficado gravemente ferido depois de terem sido baleados.

Com este óbito, permanecem 128 reféns cativos em Gaza, estimando-se perto de 20 mortes.

Israel declarou guerra ao Hamas, em retaliação ao ataque de 07 de outubro perpetrado pelo grupo em território israelita, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas.

Desde o ataque, os mortos nas fileiras do Exército israelita chegam a 471 e os feridos a 1.929, dos quais 771 durante a operação militar no enclave palestiniano, segundo dados das forças israelitas.

Por seu lado, a ofensiva militar israelita no enclave provocou cerca de 20.000 mortos e mais de 53.000 feridos, a maioria dos quais civis e muitos deles crianças e mulheres, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

As duas partes acordaram uma trégua, a 24 de novembro, que se prolongou por uma semana, durante a qual foram libertados 105 reféns, entre os quais 24 estrangeiros, em troca de 240 palestinianos presos em Israel.

As negociações para novas tréguas estão em ponto morto, uma vez que o Hamas recusa qualquer acordo que deixe de fora um cessar-fogo permanente no território palestiniano, enquanto o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, apenas ofereceu “rendição ou morte”.

As famílias dos reféns têm reclamado insistentemente a sua libertação a Netanyahu, a quem têm dirigido duras críticas especialmente desde que três dos sequestrados foram mortos devido a um erro das forças israelitas em Gaza.