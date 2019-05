“Vai haver uma sessão no Centro Cultural do Príncipe para as famílias com um minuto de silêncio em homenagem e entrega de cabazes com alimentos a cerca de 72 famílias”, disse à agência Lusa a investigadora e embaixadora da Caritas de São Tomé e Príncipe, Isabel Santiago.

A entrega dos cabazes, que inclui géneros alimentícios como arroz, feijão, óleo ou leite em pó, é uma iniciativa conjunta do Governo Regional do Príncipe, da BP Internacional e do grupo turístico HBD.

Para Isabel Santiago, esta ajuda pretende ser “uma atenção para estas famílias que ficaram dizimadas e foram atingidas por esta tragédia”, visando também assinalar “um mês de memória” do naufrágio.

O navio “Amfitriti”, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, naufragou no passado dia 25 de abril perto da ilha do Príncipe com 64 passageiros e oito tripulantes a bordo, bem como 212 toneladas de carga.

Segundo as autoridades locais, o acidente causou a morte de oito pessoas, quatro das quais crianças, e nove desaparecidos, tendo sido resgatadas 55 pessoas com vida.

As buscas por sobreviventes foram levadas a cabo pelo navio patrulha da Marinha portuguesa “Zaire”, que suspendeu as operações no início do mês de maio.