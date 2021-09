Segundo a Reuters, o FBI confirmou que o corpo encontrado num parque nacional americano no Wyoming foi identificado como Gabrielle Petito.

O anúncio foi feito após a confirmação do médico legista, que determinou ainda que a morte se tratou de um homicídio, sem adiantar, porém, a causa da morte.

"O médico legista do Condado de Teton, Dr. Brent Blue, confirmou que os restos mortais são de Gabrielle Venora Petito, data de nascimento 19 de março de 1999. A determinação inicial para de morte é homicídio", confirmou o FBI local no Twitter.

"A causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia", acrescenta.

Gabby Petito e o namorado viajaram pelos Estados Unidos numa carrinha, documentando a viagem no Instagram. Há mais de duas semanas, o companheiro da jovem, Brian Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, com a carrinha da companheira. A polícia continua a procurá-lo, conta o The Guardian.

Os pais de Laundrie não o veem desde a passada terça-feira, segundo a polícia local. Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores, mas depois desapareceu.

As autoridades dos EUA tinham iniciado uma ampla operação de busca para encontrar a jovem de 22 anos, desaparecida a 11 de setembro. Os seus pais tiveram contacto com ela pela última vez quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, informou a família.

Nas imagens da viagem que o casal publicava nas redes sociais, pareciam felizes junto à sua pequena carrinha branca. No entanto, em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.