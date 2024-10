Na quarta-feira passada, o FC Porto e a Universidade Católica Portuguesa assinaram um protocolo, na Universidade Católica Portuguesa do Porto, para a criação de uma parceria entre o Museu FC Porto, a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade e o Católica Learning Innovation Lab, com o objetivo de analisar, reestruturar e validar cientificamente o Programa Educativo do Museu.

"O protocolo significa um passo importante para uma validação do nosso projeto educativo, que tem vindo a ser alterado ao longo dos últimos 11 anos, mas que entendemos que precisa de uma reformulação mais profunda e adequada às exigências dos projetos educativos governamentais", diz Mafalda Magalhães, diretora do Museu FC Porto.

"A Universidade Católica é uma instituição de elevado prestígio e para nós é muito importante a assinatura deste protocolo, porque temos a certeza de que vamos conseguir chegar a um patamar de excelência no nosso projeto pedagógico, o que é fundamental para o desenvolvimento do Museu FC Porto", continua.

Em comunicado enviado às redações, o FC Porto explica que o projeto, que terá a duração de seis meses e começará já em novembro, visa garantir que as atividades e estratégias pedagógicas do Programa Educativo do Museu estejam em consonância com as orientações curriculares e as competências a desenvolver ao longo da escolaridade, num programa acessível, interativo, flexível e adaptável.

"Este é um passo importante que consolida a missão da Católica no terceiro braço que justifica o crescimento de uma universidade, que é a translação de conhecimento. No fundo, é a transação do conhecimento que é desenvolvido dentro da instituição e é passado para a sociedade", afirma Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa.

"Para a Católica do Porto faz todo o sentido ter uma relação com as instituições da cidade. Estamos inscritos num território, num contexto, e faz sentido trabalharmos essas relações", acrescenta.

No final deste processo colaborativo, será apresentado um Programa Educativo renovado, em que o desporto se configura como uma porta de entrada para aprendizagens significativas, informadas por metodologias pedagógicas ativas, centradas nos estudantes, alinhadas com critérios de inovação pedagógica e com as atuais recomendações e normativos curriculares.

"A nossa proposta, juntamente com o Serviço Educativo do Museu, é podermos desenhar cenários educativos inovadores que tragam e permitam esta tradução da experiência pedagógica que o Museu proporciona para as orientações curriculares e para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória", explica Diana Soares, docente e coordenadora do Católica Learning Innovation Lab.

Esta parceria entre a Universidade Católica Portuguesa e o Museu FC Porto procura elevar o valor educacional das experiências proporcionadas pelo Museu, tornando-as ainda mais enriquecedoras e alinhadas com as necessidades e desafios atuais da educação.

"O que pretendemos é permitir e facilitar esta integração curricular destes cenários educativos inovadores que iremos desenvolver em conjunto, face já ao histórico e à qualidade das experiências que o Museu desenvolve, mas trazendo aqui esta componente curricular para permitir aos educadores, às escolas e as professores perceberem que o Museu é uma mais-valia e pode ser uma ferramenta muito importante para a concretização dos objetivos curriculares e das competências que desejam desenvolver nos seus estudantes", reforça Diana Soares.

Na cerimónia de assinatura do protocolo esteve ainda presente o vice-presidente do FC Porto, Tiago Madureira, que salientou que a assinatura do protocolo, "integrado na nova estratégia de aproximação e abertura às instituições que mais prestigiam a sociedade", é "algo que muito" honra o clube.

"Neste caso, o âmbito é o Museu FC Porto, um Museu que projeta o nome do clube, da cidade e do país pelas centenas de milhares de visitantes que recebe anualmente", lembra.

"O Museu também desempenha um papel muito importante através do programa educativo, que nasceu conjuntamente com a sua criação e vê hoje a validação do trabalho desenvolvido e a possibilidade de melhorar o que é feito atualmente com uma oferta diferenciada e inovadora, que será o início de uma colaboração mais abrangente entre as duas instituições", diz Tiago Madureira.