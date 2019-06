Tiago Rego defende, aliás, que "este é um péssimo exemplo para a juventude e põe em causa a sua participação democrática e crença nos partidos, o que já se reflete nas elevadas taxas de abstenção da juventude portuguesa e vai agravar ainda mais o alheamento dos jovens dos processos de participação política".

As críticas do presidente da FNAJ prendem-se sobretudo com três mudanças legislativas a que o movimento associativo se opôs desde o início do processo e que procurou evitar com "incontáveis contributos ativos".

Uma das alterações contestadas é a criação de novas categorias de associações juvenis, nomeadamente as de "Caráter Juvenil" porque "essas vêm retirar apoios às primeiras para os entregar a organizações não-jovens".

Outra perspetiva é a de que o fator idade não devia impedir o acesso dos jovens à gestão das associações, como acontece no regime agora aprovado, porque isso vai debilitar ainda mais as organizações do interior do país, já demograficamente mais frágeis.

Uma terceira crítica é ainda a que resulta de a nova lei não prever mais apoios para associações presididas por jovens de idade até 30 anos, cujo empenho e liderança a FNAJ pretendia ver valorizada.

Tiago Rego reconhece como positivo que, "no meio de tanta desorientação, a nova lei passe a isentar de custos a constituição de uma associação juvenil, como era há muito reivindicado pelo setor", mas mesmo assim aponta PS e PSD como os principais culpados por uma "atabalhoada e impensada revisão da lei-mãe do associativismo".

Para o presidente da FNAJ, "além das injustiças e do impacto negativo que o novo regime vai ter, nomeadamente nas regiões do interior do país, onde os seus efeitos serão mais penalizadores, o impensável aconteceu: a nova lei privilegia associações não-jovens em detrimento das associações juvenis, retirando fundos a umas para os atribuir a outras, e desvaloriza a liderança por jovens, pondo em causa o princípio que despoletou o próprio processo de revisão da lei - que era o aumento da participação efetiva da juventude na sociedade".