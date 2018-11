Em comunicado, a Fenprof diz que o “ataque aos professores” atingiu “níveis gravíssimos”, com “a negação de princípios elementares da negociação e a obstrução ao exercício do direito à greve”.

A Fenprof classifica de “antidemocrático e inconstitucional” a “obstrução do direito à greve", sublinhando que os argumentos usados pelo Governo, “se fossem validados, significariam fortes e injustificadas restrições ao exercício deste direito, desde logo pela manipulação do conceito legal de ‘necessidade social impreterível’”.

No final do ano letivo 2017/2018, em julho, o Governo decretou serviços mínimos nas greves às reuniões de avaliação dos alunos. Os serviços mínimos abrangeram as reuniões de conselhos de turma dos anos em que os alunos tinham exames (9.º, 11.º e 12.º).

Para a Fenprof, ao recorrer a este expediente, o Governo procurou “anular a forte ação dos professores e educadores na defesa dos seus direitos profissionais, da qualidade do seu exercício profissional e da Escola Pública”.

Na nota, disponível no seu ‘site’, a estrutura sindical defende que que “os professores portugueses têm sido alvo de um tratamento inadmissível por parte do Governo português, que tudo tem feito para dificultar a resolução dos problemas que afetam a Educação e os seus profissionais”.