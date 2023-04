Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que a vítima, condutor do motociclo, uma moto-quatro, foi helitransportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente aconteceu na Linha de Vendas Novas, ao quilómetro 54,355, no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), envolvendo o motociclo e um comboio de mercadorias que transportava pedra, tendo o alerta sido dado às 11:04, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central.

O abalroamento verificou-se “junto à passagem de nível do Monte da Sesmaria Nova”, na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, acrescentou a mesma fonte.

A circulação de comboios na Linha de Vendas Novas, apenas dedicada ao transporte de mercadorias, chegou a estar suspensa, mas foi retomada “um pouco antes das 14:20”, disse a fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais, auxiliados por seis viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, e um meio aéreo.