Fernando Costa assume que Rui Rio não era a sua escolha, mas vê no novo presidente do partido a força e determinação necessárias mudar o país e, salienta, o que mais importa é o trabalho feito, porque o resultado final nem sempre se controla.

Fernando Costa foi autarca quase 28 anos nas Caldas da Rainha, passou por Loures e hoje é vereador em Leiria. Todavia, considera a regionalização uma má opção para o país.

"É mais uma daquelas coisas que se falam para avivar o regionalismo, mas eu acho que será um erro, sobretudo quando os portugueses souberem quanto vai custar a regionalização. (...) A política vai ser polarizada entre as duas grandes regiões, Lisboa e Porto", considera.

A regionalização e o bloco central eram temas que o afastavam do atual presidente do partido, mas confessa que gostou do que ouviu de Rui Rio no congresso, e que está "aqui para o ajudar e apoiar".

O mais importante, salienta, "é o que sai daqui para a frente, (...) mas eu estou confiante que Rui Rio vai conseguir, é um homem determinado, teimoso no bom sentido", diz.

E sobre as eleições que estão para vir — legislativas 2019 e autárquicas 2021 — destaca que o mais importante é o trabalho feito. "Valorizo mais o trabalho que será feito do que o resultado final. (...) Desde que faça um trabalho bem feito, não me venham pedir a cabeça de Rui Rio, nem de qualquer outro que perca eleições".

O 37.º Congresso Nacional do PSD começou esta sexta-feira à noite no Centro de Congressos de Lisboa e prolonga-se até domingo, com a eleição dos novos órgãos nacionais sob a liderança de Rui Rio.

O SAPO24 está a acompanhar o 37.º Congresso Nacional do PSD com vários diretos no local, que pode acompanhar no Facebook do SAPO24.