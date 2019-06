Depois de Toy, José Castelo Branco. O roast ao socialite foi anunciado no início do mês, assim como já foi divulgado que a mestre-de-cerimónias do evento será Ana Garcia Martins ("A Pipoca Mais Doce").

Estão já garantidas as presenças de Vítor Espadinha, Fanny e Hugo Sousa, nomes aos quais se junta agora Fernando Madureira no painel que vai celebrar a figura do Conde Castelo Branco.

Segundo a organização, Fernando Madureira diz que o convite era irrecusável porque é fã do José e um defensor do fair-play.

Um roast pode ser definido como sendo um evento de comédia — com tons cáusticos e ácidos — onde um indivíduo é alvo de piadas, insultos, elogios e são contadas histórias sobre si. É uma espécie de homenagem bem-humorada. Assim aconteceu com Toy na edição anterior, assim deverá ser com José Castelo Branco.