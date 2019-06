Depois de Toy, José Castelo Branco. O roast ao socialite já tinha sido anunciado no início do mês, mas faltava saber quem teria a honra de comandar as hostes. A mestre de cerimónias será A Pipoca Mais Doce, nome pelo qual é mais conhecida Ana Garcia Martins.

“Portugal não está preparado para o nível das labaredas a que iremos assistir neste roast, mas que ninguém duvide que o José Castelo Branco é capaz de tourear um Campo Pequeno inteiro", promete Ana Garcia Martins numa nota enviada ao SAPO24 pela organização do evento que acontece no próximo dia 19 de julho, no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Pela parte que me toca, vou só ajudar a pegar fogo à festa e tentar manter a (pouca) dignidade que me resta”, completa a blogger.

O “Conde” "será o primeiro líder de um movimento político português a ser alvo de um roast, na mesma linha de Donald Trump antes de ser eleito", escreve mesma nota.

Falta agora conhecer o painel de convidados, composto por comediantes, artistas e figuras públicas, cujo olhar satírico celebrará o socialite.

Os bilhetes já se encontram à venda na plataforma Fever e variam entre os 25,00 euros (plateia A e B) e os 75,00 euros (golden tickets que dão acesso aos lugares nas primeiras filas, a um Meet&Greet — com direito a fotografia autografada e um brinde com José Castelo Branco — e a um kit com ofertas exclusivas).

A promotora do evento é a mesma que organizou o roast ao músico Toy, a Meio Termo Lda., que também teve lugar no Campo Pequeno, em dezembro de 2018. Nessa noite, a apresentação do espetáculo — que poderá assistir na TVI Player — esteve a cargo de Rui Sinel de Cordes e contou com os convidados especiais Jel, Joana Amaral Dias, Pedro Chagas Freitas, Fernando Rocha, Hugo Sousa e Ana Garcia Martins.