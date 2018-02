Fernando Negrão disse que ainda não se reuniu com o novo presidente do PSD, Rui Rio, porque ainda não foi eleito, e assegurou que tem condições para unir a bancada.

“Aconteceu com grandes líderes parlamentares do PSD”, lembrou.

Ainda assim, o deputado e ex-ministro acrescentou que “acontece com todos os grandes partidos políticos as votações mais variáveis que se possa imaginar”.

Na véspera da eleição para a bancada do PSD, Fernando Negrão disse estar “confiante” nos resultados: “Se não, não me tinha candidatado”, afirmou.

“Claro que tenho, sou deputado há alguns anos e o sentido de responsabilidade dos deputados é grande e todos temos noção da importância da unidade da bancada”, disse.

Nas eleições que decorrem na quinta-feira entre as 15:00 e as 18:00, Fernando Negrão é o único candidato à liderança parlamentar do PSD e apresentou na terça-feira uma lista à direção com sete vice-presidentes, cinco dos quais apoiaram Rui Rio, cortando quase para metade o número de ‘vices’.

Da anterior direção de bancada transitam Adão Silva, que será o primeiro vice-presidente, António Leitão Amaro - ambos apoiantes de Rio nas diretas - e Margarida Mano, que não tomou posição na campanha interna.

Como novos ‘vices’ surgem os deputados Emídio Guerreiro (eleito por Braga), Carlos Peixoto (Guarda) e Rubina Berardo (Madeira), que estiveram ao lado de Rui Rio contra Santana Lopes, e António Costa Silva (Évora), que não tomou posição na campanha interna.

Fernando Negrão é, assim, o único elemento da direção da bancada que apoiou Pedro Santana Lopes na campanha interna.

Para secretários da direção, Fernando Negrão propôs a deputada Clara Marques Mendes, que já ocupava este cargo, bem como os deputados Bruno Coimbra e Manuela Tender.

O ainda líder parlamentar, Hugo Soares, foi eleito em 19 de julho do ano passado, para um mandato de dois anos, com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo, sucedendo no cargo a Luís Montenegro, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos.

O deputado e ex-ministro Fernando Negrão anunciou na quinta-feira passada aos deputados que é candidato à liderança parlamentar do PSD, um dia depois do atual líder parlamentar ter convocado eleições antecipadas para o cargo após o presidente do partido lhe ter comunicado que gostaria de trabalhar com outra direção da bancada.