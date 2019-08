Foi assim que tudo começou. Na data definida, Fernão de Magalhães, que após ter participado na conquista portuguesa da Rota das Especiarias ofereceu os seus serviços à coroa espanhola e ao jovem rei D. Carlos I, saiu de Espanha para dar a volta ao mundo.

Uma vontade de ferro

A viagem começou por permitir descobrir, em outubro de 1520, um estreito — um ponto de passagem entre dois oceanos — que, hoje, tem o nome do navegador, na América do Sul. Antes de lá chegar, o navegador já tinha perdido dois dos seus barcos. Um deles naufragou nos mares do sul do continente americano e outro fugiu para voltar a Espanha, de forma clandestina, e assim não ter de enfrentar as prováveis tempestades que se seguiriam.

Deixando para trás o Atlântico, batizou um oceano que já tinha nome. O Oceano do Sul, assim denominado pelo navegador espanhol Vasco Nuñez de Balboa, que o descobriu, passou a ser conhecido por Oceano Pacífico depois de Fernão de Magalhães lá ter passado. Percorrendo o litoral sul-americano, o português ficou impressionado com a tranquilidade das águas e alterou-lhe o nome — mas, na verdade, o dia era atípico, já que o Pacífico é mais perigoso do que o oceano que banha Portugal, que tão bem conhecia.

Com isto, um objetivo alcançado: descobrir uma nova rota para as Ilhas Molucas, ricas em especiarias, em nome do rei espanhol. Mas as tormentas continuaram. Ao longo do caminho, o português teve de usar todo o seu afinco para lidar com o desânimo dos seus homens e os motins organizados pelos capitães espanhóis.

Mas lidar com os homens, olhar para o mar e para a costa não chegava. Magalhães olhava também para o céu — e acabou por dar o seu contributo à astronomia, ao descobrir duas galáxias visíveis a olho nu do hemisfério sul, entre a linha do Equador e o Polo Sul, as chamadas "Nuvens de Magalhães".