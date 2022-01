São apontados por vários analistas políticos como possíveis sucessores de Jerónimo de Sousa, um cenário que nunca admitiram quando questionados sobre o próximo secretário-geral do partido.

No entanto, durante os próximos debates para as eleições legislativas e no arranque da campanha serão os principais rostos da CDU.

João Ferreira, de 43 anos, é biólogo e foi eurodeputado desde 2009 e até julho de 2021, altura em que deixou o Parlamento Europeu (PE) para se dedicar ao trabalho autárquico.

No plano europeu, era vice-presidente do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verdes Nórdica (GUE/NGL). No plano autárquico, é vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Lisboa desde 2013, cargo para o qual foi reeleito em 06 de outubro do ano passado.

No partido, é membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Enquanto estudante, fez parte da antiga Junta de Freguesia da Ameixoeira, e também fundou e presidiu à Associação de Bolseiros de Investigação Científica, entre 2003 e 2007. Na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, pertenceu à direção da associação de estudantes, ao conselho diretivo, à assembleia de representantes e ao conselho pedagógico.

Foi a escolha da CDU para encabeçar as listas ao município de Lisboa nas eleições autárquicas de 2013, 2017 e 2021. Também foi o 'número um' da coligação nas eleições europeias de 2014 e 2019, e em janeiro de 2021 foi o candidato apoiado pela CDU às eleições presidenciais.

João Oliveira, de 42 anos, é licenciado em Direito e advogado de profissão. É deputado à Assembleia da República desde outubro de 2005. Nas últimas cinco legislaturas foi sempre eleito pelo círculo eleitoral de Évora e desde 2013 que é o líder parlamentar do PCP.

Ascendeu ao Comité Central do PCP em 2012 e atualmente também integra a Comissão Política do Comité Central do partido.

Fez parte da Associação de Estudantes da Escola Secundária Severim de Faria, em Évora, foi membro do Senado da Universidade de Coimbra, da direção do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra e da Direção-Geral daquela associação académica.

Na presente legislatura foi vice-presidente e coordenador do grupo parlamentar do PCP na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e fez parte dos grupos de trabalho para o Registo de Interesses e também para a Aplicação do Código de Conduta.

Nestas eleições legislativas, volta a ser o cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora.

João Oliveira também foi um dos principais rostos do PCP nas negociações com o Governo para os orçamentos do Estado desde 2005.

Jerónimo de Sousa é o segundo secretário-geral do PCP a fazer uma operação cirúrgica, depois de Álvaro Cunhal ter sido operado a um aneurisma, ainda na antiga União Soviética, em 1989. PCP anunciou hoje que o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, 74 anos, vai ser submetido a uma operação urgente “da estenose carotídea (à carótida interna esquerda)” na quarta-feira e vai falhar a primeira parte da campanha das legislativas enquanto estiver a recuperar.

Até lá, será substituído por João Ferreira, ex-candidato presidencial e vereador da CDU na câmara de Lisboa, e pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, ambos com menos de 45 anos.

Em 1989, Álvaro Cunhal vai à União Soviética, então sob a liderança de Mikhail Gorbatchov, para ser operado a um aneurisma da aorta. Dois anos depois, começa a sucessão, com a escolha de Carlos Carvalhas, primeiro como secretário-geral adjunto e depois como líder.

A razão da sua ida à URSS não foi revelada antecipadamente nem mesmo ao Comité Central e, na altura, o partido desmente que o secretário-geral esteja doente.

Em Moscovo, o líder histórico dos comunistas portugueses é recebido por Gorbatchov e condecorado com a ordem Lenine, uma das mais altas distinções do regime soviético.