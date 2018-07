Hoje vão estrear-se as curtas-metragens de Moisés Rodrigues e Paulo Araújo, estando ainda prevista, ao longo do programa, a estreia de “Marias da Sé”, de Filipe Martins, rodado na baixa do Porto e protagonizado por habitantes da Sé, em competição pelo prémio de longa-metragem, a par de “A Floresta”, de Roman Zhigalov (Rússia), “IVAN”, de Janez Burger (Eslovénia), e “O Rei dos Belgas”, de Peter Brosens e Jessica Woodworth (Bélgica).

Segundo comunicado da organização do festival, a presença portuguesa na seleção internacional acontece com “Punição”, de Paulo Araújo, e “Terra Amarela”, de Dinis M. Costa, com os documentários “Cru”, de Carlos Ruiz, “A aldeia solitária”, de Carlos Silveira, “No Momento”, de Rui Martins, “Hélice”, de Tiago Silva, e com os vídeos experimentais “Sombra”, de Rui Filipe Torres, e “Memórias da Vida Moderna”, de Inês Soares.

Avanca recebe ainda a longa-metragem “Uma Vida sublime”, de Luís Diogo, e o documentário “Pretu Funguli”, de Costa Valente e Monica Mussoni (uma coprodução com a Guiné-Bissau).