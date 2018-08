As margens do rio Cávado vão receber, a 29 e 30 de agosto, a segunda edição do Festival River Blues.

Um festival que assenta na fusão de sonoridades blues, soul e funk é a aposta da Câmara Municipal de Barcelos que, em comunicado, divulgou as atuações musicais deste ano.

No dia 29 de agosto, pelas 22h00, Barcelos recebe a banda portuense Minneman Blues Band, liderada pelo alemão Wolfram Minnemann e caracterizada por um estilo personalizado de blues, com laicos de boogie-woogie e honky-tonk do seu piano.

No dia seguinte, à mesma hora, sobe ao palco o holandês Jean Paul Rena, que desde cedo seguiu o estilo musical blues. Ainda dia 30, os barcelenses L-Blues, banda com origem no projeto "Guitarras de Manhete" em 2010, apresentam os seus sons onde estão presentes o folk, o country, os blues e o rock.

O município de Barcelos sublinha que a instalação do palco em Barcelinhos, sobre o Rio Cávado, "além de propiciar um cenário de grande beleza natural e patrimonial, pretende fazer um reaproveitamento mais racional do palco que recentemente recebeu o Festival de Folclore do Rio".

O festival River Blues é organizado pela Câmara Municipal de Barcelos, em parceria com a Eventos David Martins.

Os concertos têm entrada gratuita.