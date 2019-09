O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Filipe Bolito, de Coimbra, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

A prioridade deveria ser trabalhar para inverter o despovoamento das aldeias, reduzindo o IVA para obras de remodelação das casas antigas e reabrindo as escolas primárias antigas. Isto permitiria às famílias conseguir casas mais acessíveis, para não estarem dependentes de bancos, renovaria as aldeias e atraía as pessoas para os meios mais pequenos.



