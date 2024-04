Na reta final do discurso no encerramento do Programa do Governo, Pedro Nuno Santos sublinhou que, tal como o Governo, o parlamento também trabalha e anunciou cinco iniciativas parlamentares que constavam do programa eleitoral do partido e com as quais o PS avançará de imediato.

Entre estas propostas está a redução do IVA da eletricidade para a taxa reduzida para mais de três milhões de portugueses e a exclusão dos rendimentos dos filhos como condição para o acesso ao Complemento Solidário para Idosos.

Mas foi no momento em que o líder do PS anunciou a intenção de eliminar as portagens nas ex-SCUTS que se gerou um momento com muitas reações no plenário, o que obrigou à intervenção do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

“Não percebo a surpresa, eram propostas que constavam do nosso programa eleitoral. Se concordam têm bom remédio. Vão aprovar a iniciativa do PS”, desafiou Pedro Nuno Santos.

As outras duas propostas do PS são, de acordo com o líder do partido, aumentar a despesa dedutível com arrendamento até atingir os 800 euros e alargar o apoio ao alojamento estudantil, atualmente pago aos estudantes bolseiros, à classe média, pagando a todos os estudantes deslocados cujo rendimento familiar vá até ao 6.º escalão de IRS.

“Ficamos à espera para ver como vão votar estas iniciativas”, atirou.