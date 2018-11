De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje não haverá alterações significativas, prevendo-se vento fraco a moderado, períodos de alguma nebulosidade e neblina ou nevoeiro em alguns locais, podendo persistir em Trás-os-Montes durante a manhã e início da tarde.

“Para sábado e domingo temos um agravamento do estado do tempo. Temos a aproximação de um sistema frontal ao território do continente que nos traz chuva mais persistente para a tarde de sábado e final do dia de sábado. Vamos ter também uma intensificação do vento e agitação marítima”, disse.

O agravamento, segundo Cristina Simões, começa no sábado e vai permanecer no domingo, dia em que estão previstos períodos de chuva a aguaceiros, vento forte, em especial no litoral e nas terras altas e agitação marítima forte com ondulação superior a quatro metros.

“As temperaturas vão continuar sem grande alteração significativa até domingo, dia em que se prevê uma pequena descida da temperatura máxima da ordem dos 2/3 graus Celsius”, indicou.

O IPMA prevê um desagravamento do estado do tempo a partir do início da semana.

“As temperaturas deverão continuar na segunda-feira sem grandes alterações e teremos menos precipitação e vento”, concluiu.

Dez distritos do continente sob aviso laranja devido à agitação marítima



Dez distritos do continente vão estar entre sábado e segunda-feira sob aviso laranja e amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o IPMA.