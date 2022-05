A final da Liga dos Campeões foi atrasada 36 minutos, para as 20h30, devido a questões de segurança.

A decisão foi comunicada no estádio de Paris aos adeptos.

Adeptos dos clubes terão saltado as barreiras das imediações do Stade de France e tentado entrar no estádio sem bilhete. De acordo com a CNN Portugal há adeptos com bilhete que não conseguem entrar no estádio.