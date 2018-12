Cerca de 40 ciclistas chegaram neste domingo em bicicletas elétricas à cidade polaca de Katowice, onde está a ocorrer a conferência da ONU sobre o clima COP24. A chegada ocorreu após percorrerem mais de 600 quilómetros desde Viena para promover este modo de transporte e lutar contra as mudanças climáticas.

Organizada pela rede espanhola da iniciativa da ONU Global Compact e pelo grupo energético Iberdrola, a equipa multinacional de ciclistas pediu "mais ambição e urgência" às autoridades políticas para responder às mudanças climáticas", declarou à AFP um dos líderes do grupo, Carlos Salle, diretor de política energética e mudanças climáticas na Iberdrola, destacando, ainda, o papel que os veículos elétricos podem desempenhar na defesa do clima.

A equipa de ciclistas, chamada “Moving for Climate NOW”, entregou um manifesto ao número dois da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC), Ovais Sarmad, e a Jakub Gibek, líder do gabinete de Política para o Clima do Ministério do Ambiente da Polónia.

A viagem permitiu-lhes mostrar a sua determinação, frente a condições climáticas hostis. "No primeiro dia, saindo de Viena, apanhámos muita chuva e vento e sofremos um pouco. Ontem, fizemos o percurso sob uma temperatura de -6°C, o que foi horrível para os nossos pés e mãos", descreveu Salle.

"Eu elogio os ciclistas envolvidos nesta viagem de bicicleta para inspirar o mundo a seguir na direção certa para cumprir a promessa do Acordo de Paris", disse Sarmad. "Esta é a mais importante COP (Conferência das Partes) desde a assinatura do tratado, e precisamos de iniciativas como estas para provar que governos, o setor privado e os indivíduos podem trabalhar juntos para bater-se com as alterações climáticas ao comprometer-se com o multilateralismo".

[Notícia corrigida às 22:34 - Substitui "partidos" por "partes" no último parágrafo]