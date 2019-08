Um responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, David Lobato, disse à agência Lusa que o fogo deflagrou pouco antes das 15:20 e que estava, às 18:00, a lavrar “com muita intensidade, embora menos” do que no início, naquela freguesia do concelho de Ourém.

Quase três horas depois, o incêndio “está ainda por circunscrever”, não havendo danos pessoais a registar, nem habitações em perigo, adiantou David Lobato, que é também comandante dos Bombeiros Voluntários do Cartaxo.

Na zona, associado às temperaturas elevadas, verifica-se “um vento bastante forte” que dificulta os trabalhos dos operacionais, que são apoiados por 71 viaturas, disse.