Num ‘briefing’ realizado às 11:40 no posto de comando instalado em São Teotónio, em Odemira (distrito de Beja), o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, afirmou que em todo o perímetro do fogo há poucas chamas ativas.

No entanto, sublinhou, espera-se que haja “muitas reativações ao longo do dia”, porque o vento mudou de quadrante e “vai afetar sobretudo a frente sul”, que toca os concelhos algarvios de Monchique e Aljezur (distrito de Faro), onde as chamas também já entraram.

De acordo com Vítor Vaz Pinto, que atualizou a área ardida para 8.400 hectares (na terça-feira o balanço era de 10.000 hectares), o incêndio, cujo perímetro se estende por 50 quilómetros, ainda vai merecer a preocupação da Proteção Civil ao longo dos próximos dias.

Durante a noite de terça-feira para hoje, foram assistidas mais sete pessoas, uma das quais foi transportada para uma unidade hospitalar, o que eleva para 42 o número de pessoas assistidas no local e para nove o número de cidadãos transportados para unidades hospitalares, sem registo de situações de gravidade.

Segundo o responsável, a Estrada Municipal 501 ainda se mantém com alguns cortes, assim como o Caminho Municipal 1186.

Ainda se mantêm no local 1.051 operacionais, apoiados por 320 veículos, 11 máquinas de rasto e 15 meios aéreos, acrescentou.