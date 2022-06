As chamas, que atingiram uma área de povoamento florestal na freguesia de Capinha, localizada no noroeste do município do distrito de Castelo Branco, foram o resultado de um reacendimento de um incêndio que eclodiu naquela zona na quarta-feira e chegou a ser dado como extinto.

Fonte do CDOS de Castelo Branco precisou que o incêndio entrou, às 08:20 de hoje, em resolução, ou seja, não tem perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

No local, cerca das 11:00 de hoje e segundo a página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantinham-se 68 bombeiros apoiados por 21 viaturas.