A Força Aérea ucraniana abateu 16 drones 'kamikaze Shahed-136' no sábado à noite no sul do país, noticiou hoje a agência Efe, citando um comunicado publicado no Facebook e pela agência Ukrinform.

De acordo com o comando aéreo das forças armadas, o sul da Ucrânia foi atacado na noite de sábado para domingo. “As forças de defesa aérea e os meios do comando aéreo ‘sul’ da força aérea na região de Mykolaiv eliminaram onze drones inimigos, outros três ‘Shahed-136’ foram abatidos por outras unidades das forças de defesa do sul”, cita a agência Efe. Segundo a agência noticiosa espanhola, outros dois drones suicidas, que conseguiram atravessar a direção sul, foram destruídos pelas unidades de artilharia antiaérea dos comandos aéreos “leste” e “centro” no leste e norte da Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, afirmou que as unidades de defesa aérea ucranianas já estão a abater cerca de 60% dos alvos aéreos inimigos e que os resultados deverão melhorar num futuro próximo. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram