Esta posição foi transmitida por Ana Catarina Mendes, depois de apresentar à agência Lusa o programa das Jornadas Parlamentares do PS, que vão decorrer na terça e quarta-feira em Setúbal.

Pela primeira vez, as Jornadas Parlamentares do PS, que contarão com as presenças de António Costa e do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, além de outros membros do Governo, vão realizar-se em pleno processo de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, estando a votação final da proposta do Governo marcada para 06 de fevereiro.

Em relação ao atual processo orçamental, ao longo das últimas semanas, membros do Governo e deputados socialistas têm manifestado apreensão face à possibilidade de PSD, Bloco de Esquerda e PCP aprovarem em conjunto uma descida do IVA da energia para os 13 ou mesmo para os 6% para todos os consumidores.