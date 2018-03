“Nestes casos, o relatório de autópsia é considerado um dos elementos essenciais para o estabelecimento do nexo causal. No caso em apreço, as demoras encontram-se essencialmente associadas à obtenção do relatório de autópsia por razões exógenas à estrutura das Forças Armadas”, sublinha o EMGFA, em comunicado.

O Sargento-Ajudante morto no Mali foi vítima de um ataque terrorista por parte de um grupo de homens armados, a 18 de junho de 2017.

O atraso no pagamento de uma "pensão de sangue" à viúva do militar português foi denunciado hoje no parlamento pelo dirigente da Associação de Sargentos, Lima Coelho, no decorrer de uma conferência sobre recrutamento.