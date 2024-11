Na capital e arredores, o exército ucraniano abateu mais de 30 ‘drones’, foi também divulgado.

Fragmentos de alguns desses ‘drones’ caíram em áreas residenciais e causaram danos em casas e infraestruturas comerciais, segundo a Administração Militar da região de Kiev.

Em Odessa, que fica no sul da Ucrânia e é o principal porto marítimo do país, um edifício de vários andares e um número desconhecido de carros foram atingidos durante o ataque, no qual um homem de 30 anos ficou ferido, segundo a Administração Militar regional.

Os ‘drones’ russos também atingiram a região de Jitomir, no centro da Ucrânia, onde atingiram infraestruturas elétricas.

Três distritos da região ficaram temporariamente sem energia como resultado do impacto.

Ao mesmo tempo, uma bomba aérea russa matou uma pessoa na região de Sumi, no sudeste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia.

A Rússia ataca todas as noites o território ucraniano com dezenas de ‘drones’ kamikaze Shahed, uma tecnologia relativamente barata recebida do Irão e capaz de atingir distâncias superiores a mil quilómetros.

As defesas ucranianas intercetam a grande maioria destes ‘drones’, que, no entanto, continuam a causar vítimas e danos materiais ao impactarem diretamente sobre infraestruturas ou casas ou ao caírem sobre eles fragmentos dos dispositivos abatidos.