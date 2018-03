O início do jogo Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, foi adiado para as 20:30, devido às fortes chuvadas que alagaram o relvado do Estádio do CD Aves, anunciaram os anfitriões.

Alvo de fortes chuvadas a partir das 19:30, o relvado ficou alagado quase na totalidade, acabando o árbitro Tiago Martins, depois de uma primeira análise ao terreno de jogo, onde se verificou que a bola não rolava, por adiar o início do jogo em meia hora. Os funcionários do Desportivo das Aves tentam que a água se infiltre no campo, sendo que o facto de já não chover com intensidade há 20 minutos pode ajudar a suavizar. As linhas do campo, para já, mantêm-se visíveis. O encontro entre o Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal é o jogo de abertura da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Partilhar